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/ Блоги - Болезни и лечение

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

Амеба, поедающая мозг – причина смертельной болезни

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"Амёба – это целый мир!"

Тяжесть течения инфекционного заболевания у нас с вами зависит не только от возбудителя, но и от ответа иммунной системы на него. Именно это столкновение (возбудитель-иммунитет) определяет то, что мы видим в качестве клинической картины. Иногда иммунный ответ такой неадекватно сильный, что убивает организм похлеще и побыстрее самого возбудителя. Задача врача это вовремя понять и предпринять соответствующие меры. Я много об этом говорю в своих лекциях, а здесь прекрасно профессором Bill Sullivan описан патогенез заболевания, вызванный разновидностью пресноводной амёбы.

"Состоящие из одной клетки, амебы кажутся достаточно безобидными: они выглядят как игривые существа, вальсирующие под микроскопом, пока не натолкнутся на группу бактерий. После этого эти якобы милые безвредные создания внезапно превращаются в зловещие капли, яростно поглощающие бактерии и медленно разрывающие их на множество частей с помощью пищеварительных ферментов. Конечно, трудно заставить себя плакать из-за несчастных убиенных бактерий, но пищеварительная система амебы – это основание для ночных кошмаров, когда она проявляется в человеческом мозге.

Инфекции, вызванные Naegleria fowleri (амёба, поедающая мозг) редки, но смертельно опасны. С 1962 года в США было зарегистрировано только 146 случаев заболевания, выживших – четверо. 22 июля этого года 59-летний мужчина из Северной Каролины погиб от этого заболевания после купания в озере в аквапарке.

N. fowleri обитает в теплых пресных водоемах, где питается бактериями. Пловцы могут вдыхать паразита через нос, после чего N. fowleri проникает в обонятельные нервы и мигрирует в мозг, где вызывает опасное состояние, называемое первичным амебным менингоэнцефалитом.

Также описано инфицирование после использования водопроводной воды или нестерильного физраствора для промывания носа.

Для амебы теплый и влажный мозг подобен озёрам и горячим источникам, где она процветает. Однако в нем нет бактерий, которыми она питается, поэтому источником питательных веществ для амебы становится вещество мозга.

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Глобальное потепление и распространение опасных инфекций
Naegleria fowleri

Naegleria fowleri

Иллюстрация

Но и иммунная система не сидит сложа руки, пока паразит питается нашим мозгом. Огромное количество иммунных клеток направляется в зону заражения, тем самым вызывая воспаление и отек. К сожалению для человека, чей мозг заражен, эта битва ведется внутри замкнутого гематоэнцефалического пространства, которое не может расширяться без последствий для организма (риск мгновенной смерти от поражения жизненно важных дыхательного и сосудодвигательного центров).

Симптомы появляются в течение 2-14 дней после вдыхания N. fowleri и включают головную боль, лихорадку, тошноту и рвоту, а также изменение обоняния или вкуса (из-за поврежденных обонятельных нервов). Далее быстро развиваются симптомы менингоэнцефалита, появляются спутанность сознания, усталость, судороги и галлюцинации. Смерть наступает в первую неделю от начала заболевания.

Есть несколько причин, по которым N. fowleri так смертоносна. Во-первых, развивается действительно тяжёлое поражение мозга. Во-вторых, начальные симптомы можно легко принять за менее серьезное заболевание, потеряв драгоценное время на неправильное лечение. В-третьих, не существует быстрого диагностического теста на N. fowleri, и пациентов часто лечат от серозных или бактериальных менингитов. Кроме того, не существует лекарств с доказанной эффективностью против амебы, кроме милтефозина.

Необходимо помнить, что миллионы людей подвергаются воздействию N. fowleri и никогда не заболевают. До сих пор неизвестно, почему у некоторых людей развивается тяжёлое поражение мозга, возможно, играет роль генетическая предрасположенность.

Поэтому, если вы собираетесь плавать в теплых пресноводных озерах или ручьях, особенно если вы любите нырять или плавать под водой, подумайте о том, чтобы носить зажим для носа, чтобы не допустить попадания амебы в ваш мозг. Эксперты также советуют не взбалтывать осадок на дне этих водоемов, ибо там обитает амеба".

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
инфекция
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