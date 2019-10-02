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/ Болезни и лечение

Одно тело, две головы, три легких: появились новые детали о сиамских близнецах в Черновцах

2.2т Читать материал на украинском

Состояние сиамских близнецов, родившихся в Черновцах, остается тяжелым.

Как говорится в сюжете ТСН, они находятся на искусственной вентиляции легких в реанимации роддома. Медики объясняют, что переводить их в областную больницу, где врачи планировали обследовать детей и определиться, можно ли их разделить, пока рано. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

У новорожденных совместное тело, по одной паре рук и ног, а также три легких вместо двух. Вместе они весят чуть более 2 кг.

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В Черновцах спасают сиамских близнецов

В Черновцах спасают сиамских близнецов

Иллюстрация

Отмечается, что мама знала о патологии, однако отказалась прерывать беременность из-за религийных убеждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Индии родилась "трехглавая" девочка, которая страдает редкой болезнью – энцефалоцеле.

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Место
Украина Черновцы
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