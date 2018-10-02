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Очень заразная: в Украине от опасной инфекции умер ребенок

5.7тЧитать материал на украинском

В областной инфекционной больнице Львовской области от кори умер трехлетний ребенок.

Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, заболевания дало осложнение - энцефалит (воспаление головного мозга), пишет Zaxid.net.

Мальчик из Жовковского района был госпитализирован две недели назад. Пока неизвестно, был ли у него прививки от опасной болезни.

"Документов, подтверждающих, что ребенок привит или, наоборот, не привит, врачам не предоставили. Сейчас этот вопрос выясняют", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что это уже вторая смерть ребенка от осложнений кори в этом году на Львовщине.

В Украине с конца сентября заболеваемость корью снова начала расти. В целом с начала года корью заболели 31 443 человека - 12 757 взрослых и 18 686 детей. За это время от осложнений кори умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый летальный случай в этом году во Львовской области был зафиксирован в апреле.

Место
УкраинаЛьвов
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