Обнимайтесь и не переедайте! 100-летние украинцы раскрыли секреты долгой жизни

Украинцы, которые прожили 100 и более лет поделились своими секретами долголетия. Они советуют больше обниматься, не держать ни на кого зла и умеренно питаться.

Долгожители поделились своими рецептами с изданием "Экспресс". Простые, на первый взгляд, советы помогут прожить долгую и насыщенную жизнь.

Ангелина Козий с Ивано-Франковщины, которой исполнился 101 год, советует ухаживать за собой и не забывать о маленьких радостях.

Новости Найден эффективный способ прожить дольше

"Оденьте что-то красивое, выйдите на улицу, с соседями поговорим или в церковь сходите, песню спойте – и уже будет радостно, будете светиться, как солнышко", – поделилась она.

Женщина также рассказала, что любит петь украинские, польские и немецкие песни и делиться с опытом с родными.

100-летние украинцы раскрыли секреты долгой жизни Экспрес

"Все, что при жизни узнали, надо повторять, детям и внукам рассказывать. Да ум и язык не одревесневеют. А после каждой песни или стихотворения обнимаю своих родных, целую – и силы во мне растут!" – добавила она.

100-летний Максим Дудченко из Полтавы считает, что прожить так долго ему помог позитив.

100-летние украинцы раскрыли секреты долгой жизни Экспрес

"Я – оптимист. Стараюсь как можно меньше подвергаться стрессам – они забирают здоровье", – подчеркнул он.

Антонина Короновская из Винницы, которой исполнилось 100 лет, посоветовала следить за своим питанием. Сама она питается скромно.

100-летние украинцы раскрыли секреты долгой жизни Экспрес

"Кушает супы, каши, салаты, заправленные маслом, черный хлеб. Мясо употребляет редко. Питается три раза в день, и самое важное – не переедает. Еще у нашей бабушки много различных травяных чаев, настоек. Ведь она только народными средствами лечится, таблеток не признает", – рассказала родственница долгожительницы.

100-летняя Параска Сторожук с Винницкой области дала совет не сидеть без дела. Она с мужем завела хозяйство.

"Днем хлопотали по хозяйству, а почти каждую ночь я бралась за вышивание. Привыкла постоянно что-то делать. Теперь детей и внуков учу, чтобы не были ленивыми, больше двигались и работали", – добавила Сторожук.

100-летние украинцы раскрыли секреты долгой жизни Экспрес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали неожиданную пользу лишнего веса. Как выяснилось, упитанные люди могут прожить дольше, чем худые.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!