"Нужна прищепка!" Домохозяйка нашла способ избавиться от мигрени

Жительница США оригинальным способом избавилась от мигрени – ей помог обычный пластиковый зажим.

О своем опыте Элизабет Хейс рассказала на странице в Facebook.

"Этот зажим спас мне жизнь. У меня была мигрень почти 12 часов назад, а около часа назад она была на невыносимом пределе. Я исчерпала все способы и уловки, которые я обычно использую, чтобы ослабить мои мигрени, – безрезультатно", – отметила Элизабет.

По ее словам, обычный пластиковый зажим, которым обычно закрывают продуктовые пакеты, уменьшил ее боль вдвое всего за 20 минут.

Elizabeth Hayes, Facebook

В комментариях пользователи отписались, что метод действенный. Они добавили, что также достаточно просто зажать нужную точку пальцами.

Elizabeth Hayes, Facebook

Необычный способ лечения оценили сотни тысяч юзеров. Так, пост собрал 77 тысяч лайков, 277 тысяч репостов и 219 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, чем мужская боль отличается от женской.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!