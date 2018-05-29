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Анна Мирошниченко
Анна Мирошниченко
Врач-хирург, ассистент кафедры общей и неотложной хирургии им.П. Л. Шупика Все статьи автора

Ноющая боль в животе, или Гугл в помощь?

4.2т

Часто обращаются пациенты с жалобами на боль в животе. Они уже прошли курс самолечения, гуглтерапии и терапии "мне подружка, соседка, родственница сказала что пить, у нее такое было". И вот все рекомендации выполнили, таблетки выпили, но легче не становится. И тогда крайняя инстанция - поход к доктору. И тут вариантов развития событий множество. Почему? Потому что под маской боли могут прятаться различные патологии.

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Какие? Их много и для того, чтобы поставить верный диагноз необходим осмотр врача, а не : "Окей, гугл! У меня болит живот. Что делать?". В нашей практике такие случаи даже не ежедневны, а ежеминутны.

В приемное отделение клиники заходит женщина, согнутая от боли, кричит, что очень сильно болит живот.

Провожу осмотр.

- Где болит?

- Здесь (показывает на поясничную область справа и отдает на живот)

- Когда заболела?

- 2 дня назад появилась ноющая боль. Я сказала дочери, она посмотрела в интернете и купила мне омез. Я пью, но мне не легче.

- А зачем омез?

- В интернете написано и у меня в детстве был гастрит.

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Спорить в этот момент или рассказывать, что это неправильно смысла нет. Против меня - авторитет интернета и дочери, естественно перевес на их стороне.

Проводя дальше опрос узнаю: вернулась только с отдыха, поднялась температура тела до 39, мочится нормально. При пальпации - живот мягкий, безболезненный. Но на коже спины и передней брюшной стенки есть высыпания. Сыпь имеет вид розовых пятен.

Диагноз ясен: опоясывающий лишай или опоясывающий герпес.

Что это за болезнь такая? Возбудителем является вирус герпеса 3-го типа (а всего их пока известно под названием Varicella zoster (к сведению – простуду на губах вызывают 1-й и 2-й типы вирусов герпеса).

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Этот вирус при первой встрече с организмом человека порождает ветряную оспу. Поэтому опоясывающим герпесом болеют люди, перенесшие ветрянку.

Провоцирующими факторами могут служить:

• переохлаждение (в том числе воздействие сквозняков);

• острые респираторные вирусные инфекции (особенно на фоне снижения иммунитета);

• прием кортикостероидов или химиопрепаратов (поскольку они сами по себе снижают иммунные силы организма);

• травмы;

• стрессы;

• обострение хронических соматических заболеваний (особенно это касается болезней крови);

• пожилой возраст.

Высыпания на коже имеют специфический характер. Пятна и пузырьки располагаются по ходу периферических нервов: на туловище в виде поперечных полос (причем чаще всего только с одной стороны), на лице в зоне расположения отдельных ветвей тройничного нерва, в области ушной раковины (при поражении ганглия лицевого нерва). Наиболее часто высыпания при опоясывающем герпесе локализуются по ходу межреберных нервов либо слева, либо справа, реже – опоясывая все туловище. Отсюда и пошло название заболевания "опоясывающий", поскольку сыпь напоминает след от ремня, охватывающего туловище.

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Но любая болезнь страшна осложнениями и опоясывающий герпес не исключение. Какие осложнения могут подстерегать нас? Иногда возможен переход инфекции на центральную нервную систему. В таком случае развиваются менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, миелит с соответствующей симптоматикой. Такие формы могут даже иметь смертельный исход.

Но не стоит впадать в панику, если подобное было или вы заподозрили эту болезнь у себя. Что делать? Незамедлительно стоит обратиться за медицинской помощью.

Квалифицированный специалист разберется, поставит диагноз и конечно назначит правильное лечение. Какое? Лечение индивидуально подберет доктор учитывая особенности анамнеза, сопутсвующую патологию и течение основного заболевания. Поэтому не занимайтесь самолечением, не просите о помощи Гугл! Обращайтесь к доктору, он обязательно вам поможет. Ведь самое ценное, что есть у нас - это здоровье! Берегите себя.

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здоровье
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