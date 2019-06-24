Как остановить выпадение волос: названы действенные продукты

Увеличение количества фруктов в рационе – действенный способ остановить выпадение волос.
Появление перхоти помогут предотвратить яблоки, а персики могут остановить истончение волос. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
По мнению доктора Башара Бизра, основателя клиники Beyond Med Center в Кенсингтоне (Англия), наиболее распространенной причиной облысения среди мужчин и женщин является генетика. Волос может становиться меньше из-за нездорового состояния кожи головы, что можно предотвратить.
Эксперт утверждает, что фрукты могут обеспечить фолликулы всеми полезными веществами, среди которых он выделил следующие:
папайя – богата витамином С, который необходим организму для выработки коллагена;
pixabay.com
ананас содержит антиоксиданты, которые защищают корни от повреждения свободными радикалами;
pixabay.com
в персиках много витаминов А и С, поэтому они являются отличным естественным увлажняющим средством для кожи головы;
pixabay.com
наличие в киви меди, флавоноидов, омега-3 жирных кислот способствует укрепление волос по всей длине;
pixabay.com
в яблоках, кроме витаминов А, В и С, обнаружен процианидин В-2, который способствует росту новых волос.
pixabay.com
Ранее MedOboz сообщал, что качество отдыха зависит от некоторых факторов, важнейшим среди которых является мелатонин. Этот гормон с антиоксидантными свойствами обеспечивает хороший сон и тормозит старение.
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