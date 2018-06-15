"Нет бинтов и йода": в сети рассказали о днепропетровской больнице

Жительница Днепра рассказала, как в днепропетровской больнице "по скорой" оказывали помощь ее травмированному сыну. По словам женщины, мальчику не зашивали рану, пока они не купили лекарства "по списку", а это, в частности, йод, бинты, шприцы и анестетик.

"К нашему несчастью нам довелось воспользоваться услугами круглосуточного травматологического отделения КУ "Днепропетровской областной детской клинической больницы "Днепропетровского областного совета". Ребенок слазил с дерева и распорол себе ногу", - пишет в своем Facebook Ирина Черныш.

По ее словам, после осмотра доктор сказал, что рану нужно зашивать, написал список препаратов и отметил, что не может начать процедуру, пока родители не купят лекарства, мол, нечем.

"Супруг приносит лекарства, я открываю пакетик, и, о ужас: там бинт, йод, шприц и местный наркоз. Только представьте, в круглосуточном травматологическом отделение детской больницы нет бинтов и йода", - возмутилась Ирина.

Она отметила, что по данным по остаткам в больнице на тот момент бинтов было больше 8 тысяч, а шприцов почти 4 тысячи, при этом в отделении - 0.

"И ургентного ребенка будут держать в операционной, не начиная процедуру, до тех пор, пока родители этого не купят. А если бы на моем месте была мама, у которой нет денег?" - подытожила женщина.

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