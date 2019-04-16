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/Болезни и лечение

Несет опасность: врачи рассказали, почему нельзя лечить боль в горле леденцами

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Ученые из университета в Кардиффе (Британия) выяснили, что лечение боли в горле при помощи леденцов и таблеток от кашля может быть опасным.

Такие лекарства способствуют возникновению устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, пишет The Daily Mail. Кроме того, леденцы могут быть эффективны только при лечении бактериальных инфекций, но не вирусных.

"Наша работа ставит под сомнение целесообразность лечения ангины при помощи этих медикаментов, особенно учитывая вирусный характер болезни", – заявил ученый Адриан Шепард.

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По мнению медиков, самовольное лечение больных простудой и другими заболеваниями приводит к тому, что бактерии начинают мутировать и вырабатывать устойчивость к распространенным лекарствам. Во многие леденцы от боли в горле добавляют антибиотические составляющие, однако их концентрация слишком мала, чтобы побороть болезнь.

Иллюстрация

Иллюстрация

Принимая такие таблетки, пациент не только не лечится, а и помогает своим микробам стать устойчивее.

Как писал OBOZREVATEL, врач-педиатр рассказала, почему лечение кашля при помощи ингаляторов может быть опасным.

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Место
Великобритания
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