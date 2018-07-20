Немой убийца: Супрун развенчала мифы о "взрослой" болезни

Повышенное артериальное давление (гипертензия), которое считают "болезнью взрослых", может также поразить и ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Кроме того, она развенчала еще несколько мифов об этом заболевании.

В частности, она опровергает мнение о том, что это якобы наследственная болезнь. "Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему", - объясняет Супрун.

Также она уточняет, что только регулярное лечение будет иметь эффект, и опровергает существование такого явления как "рабочее давление".

"Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как у них нет никаких жалоб и негативных чувств при этом. Это не значит, что лечиться не нужно. АГ важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей - при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун назвала еду, которая спасет от всех болезней.