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/ Болезни и лечение

Не только удовольствие: ученые назвали полезные свойства секса

5.3т
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Регулярный секс благотворно влияет на состояние здоровья человека и помогает побороть последствия стресса при условии, если он происходит по обоюдному желанию.

В частности, такой интим способствует снижению уровня холестерина, нормализует кровообращение, а также замедляет старение организма. Об этом, как пишет французская газета Le Figaro, свидетельствуют результаты свежих клинических исследований.

К примеру, по словам психолога Магали Крозе-Калисто, половой акт по согласию обеих партнеров активизирует у каждого из них центр удовольствия, а это снижает уровень "гормона стресса" – кортизола, и увеличивает выработку "гормонов счастья".

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Ученые назвали полезные свойства секса

Ученые назвали полезные свойства секса

Иллюстрация

"Дофамин действует на систему вознаграждения мозга как "усилитель". Окситоцин, как гормон любви, привязанности и удовольствия защищает жизненно важные функции. А эндорфины, как своего рода природный морфин, успокаивают напряжение", – уточнила ученая.

В свою очередь французский нейробиолог из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Серж Столеру добавил, что оргазм позволяет отвлечься от тяжелых мыслей.

"Во время оргазма у обоих полов отключаются некоторые участки коры головного мозга. Мозговая активность снижается в лобных и височных долях", – уточнил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети назвали песни, которые не подходят для занятия сексом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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