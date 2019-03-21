Не могла дышать и есть сама 6 лет! Хирурги из Киева провели уникальную операцию ребенку

Хирурги из Киева провели уникальную операцию шестилетнему ребенку, которая даже не описана в медицинских учебниках. Они реконструировали девочке гортань, трахею и сделали пищевод из кишечника.

С рождения маленькая Настя не могла ни дышать, ни есть самостоятельно. Сейчас, впервые за всю жизнь, она смогла есть обычную пищу ложкой, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Операция Pixabay

Из-за врожденных пороков девочка весит как трехлетний ребенок — всего 13 килограммов. Сейчас она постепенно начинает избавляться от проблем со здоровьем и даже немного говорит. До операции ребенок был вынужден жить со специальными трубками — стомами.

"Всего у нас было три стомы. Трахеостома — дыхательная, она стояла прям вот здесь; вторая — гастростома, которую вы видели, она идет сразу в желудок и третья — езофагостома, она выходила на шейке", — рассказала мама Насти.

Из-за трубки в горле девочка не могла говорить. Все медицинские манипуляции мама научилась делать сама. "Замена стом, замена трахеостомы, которая дает дыхание, у меня было 30 секунд — и если я не успею, ребенок может задохнуться", — вспоминает женщина.

Настя, которой провели уникальную операцию Скриншот видео

Так семья жила четыре года, пока Настю не обследовал киевский хирург Мамед Багиров. Проводить операцию было рискованно, девочка была совершенно обессиленной. Сначала врачи восстановили гортань и трахею, забрали трубки, и Настя впервые с рождения смогла вдохнуть воздух самостоятельно. Два года шла подготовка к еще одной операции — пластике пищевода.

Операция длилась пять часов. Девочке установили искусственный пищевод, при этом пересадили часть кишечника.

Хирург Мамед Багиров Скриншот видео

Такую серию операций проводили впервые не только в Украине, но и в мире. Отдельно каждую из недостатков устраняли и раньше, но в комплексе — это первая операция в медицине. Теперь девочка лишь изредка наведывается в больницу для обследований. Но для полного восстановления всех органов еще нужен год. Из-за того, что четыре года в ее горле стояла трахеостома, сейчас она произносит только некоторые слова. Пока восстанавливаются органы, Настя будет готовиться к садику.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове хирурги провели уникальную операцию по формированию кости, которая была поражена раковой опухолью. Операция длилась больше 12 часов и позволила 9-летнему Назару спасти ногу от ампутации.

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