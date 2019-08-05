Не ходит больше года: в Британии неизвестная болезнь приковала подростка к инвалидной коляске

В Великобритании медики больше года не могут установить диагноз 16-летнему Валентино Эродоту, который перестал ходить.

В январе 2018 он вернулся домой из школы и пожаловался на боль и жжение в груди, а через некоторое время у него нарушилась координация, пишет The Daily Mail.

Потеряв способность ходить, мальчик оказался прикованным к инвалидной коляске. Врачи решили лечить его сразу от нескольких заболеваний, включая гастрит и синдром хронической усталости.

Затем ему давали препараты от болезни Лайма, которая передается с укусами клещей, и редкого заболевания – глютеновой атаксии. Ни одна терапия ему не помогла. Анализ крови подростка и томография не показывают никаких заболеваний.

Валентино Эродот Daily Mail

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