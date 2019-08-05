Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Не ходит больше года: в Британии неизвестная болезнь приковала подростка к инвалидной коляске

533 Читать материал на украинском

В Великобритании медики больше года не могут установить диагноз 16-летнему Валентино Эродоту, который перестал ходить.

В январе 2018 он вернулся домой из школы и пожаловался на боль и жжение в груди, а через некоторое время у него нарушилась координация, пишет The Daily Mail.

Потеряв способность ходить, мальчик оказался прикованным к инвалидной коляске. Врачи решили лечить его сразу от нескольких заболеваний, включая гастрит и синдром хронической усталости.

Затем ему давали препараты от болезни Лайма, которая передается с укусами клещей, и редкого заболевания – глютеновой атаксии. Ни одна терапия ему не помогла. Анализ крови подростка и томография не показывают никаких заболеваний.

Новости
"Болезнь Икс": в Украине забили тревогу из-за неизвестного смертоносного вируса
Валентино Эродот

Валентино Эродот

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, у жительницы Ливерпуля в Великобритании проявилась загадочная болезнь, которая поразила ее ногти. На ее руках и ногах они оказались буквально разъеденными до крови.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости