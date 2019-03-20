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/Новости медицины

Названы шесть признаков опасных проблем со здоровьем

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Существует шесть признаков, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем у человека. Среди них — повышенная потливость и постоянное чувство жажды.

К такому выводу пришел доктор Лондонской клиники Дэниела Фентона. Специалист перечислил признаки, на которые каждому человеку стоит обратить внимание, передает Telegraph.

Одним из таких признаков является частое желание сходить в туалет ночью. Оно может свидетельствовать как о заболевании мочеполовой системы – никтурии, а также увеличении простаты у мужчин и риске рака предстательной железы.

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Покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта. Увеличение потоотделения может быть признаком лимфомы или миеломы.

О дефиците витамина D свидетельствует навязчивое чувство усталости часто. Также усталость может свидетельствовать о недостаточной или избыточной активности щитовидной железы, дефицита железа. Также существует и риск развития рака крови.

Признаками диабета 1 или 2 типа, а также онкологии являются внезапная потеря веса и постоянное ощущение жажды.

Названы шесть признаков опасных проблем со здоровьем

Названы шесть признаков опасных проблем со здоровьем

med.stanford.edu

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы важнейшие признаки, которые помогут отличить грипп от простуды.

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