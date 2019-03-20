Существует шесть признаков, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем у человека. Среди них — повышенная потливость и постоянное чувство жажды.

К такому выводу пришел доктор Лондонской клиники Дэниела Фентона. Специалист перечислил признаки, на которые каждому человеку стоит обратить внимание, передает Telegraph.

Одним из таких признаков является частое желание сходить в туалет ночью. Оно может свидетельствовать как о заболевании мочеполовой системы – никтурии, а также увеличении простаты у мужчин и риске рака предстательной железы.

Покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта. Увеличение потоотделения может быть признаком лимфомы или миеломы.

О дефиците витамина D свидетельствует навязчивое чувство усталости часто. Также усталость может свидетельствовать о недостаточной или избыточной активности щитовидной железы, дефицита железа. Также существует и риск развития рака крови.

Признаками диабета 1 или 2 типа, а также онкологии являются внезапная потеря веса и постоянное ощущение жажды.

Названы шесть признаков опасных проблем со здоровьем med.stanford.edu

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