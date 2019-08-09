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/ Болезни и лечение

Назван важный признак серьезных болезней

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Необходимость вставать ночью в туалет из-за позывов к мочеиспусканию чаще одного раза за сон (ноктурия) может являться признаком онкозаболеваний.

Кроме того, данная дисфункция может свидетельствовать о болезнях сердца, ослабленном иммунитете и диабете. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на британских ученых.

Также ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.

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Ученые выяснили самый опасный для жизни признак

Ноктурия может появляться при избыточной выработке мочи в организме, что считается признаком диабета.

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Иллюстрация

healthasked.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы главные признаки, которые помогают отличить родинки от рака кожи.

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