Назван важный признак серьезных болезней

Необходимость вставать ночью в туалет из-за позывов к мочеиспусканию чаще одного раза за сон (ноктурия) может являться признаком онкозаболеваний.
Кроме того, данная дисфункция может свидетельствовать о болезнях сердца, ослабленном иммунитете и диабете. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на британских ученых.
Также ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.
Ноктурия может появляться при избыточной выработке мочи в организме, что считается признаком диабета.
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healthasked.com
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