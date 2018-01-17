Вспышка кори в Украине: назван самый опасный источник распространения инфекции

Человек, который не был вакцинирован или получил неполную дозу вакцины против кори, подвержен риску заражения этим вирусом и может стать источником ее распространения.

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую цитирует УНИАН.

В ВОЗ обеспокоены, что случаи заболеваний были выявлены во всех областях Украины и в Киеве. В 2017 году от этого заболевания умерли пять человек. Всего корью переболело около трех тысяч человек.

"В Украине в 2017 году вакцинацию прошли, по крайней мере, вдвое больше детей, чем с 2016 году", - заявила представитель ВОЗ в Киеве Марте Эверард.

"Но каждый ребенок или взрослый, который не был вакцинирован или получил неполную дозу вакцины, подвержен риску заражения корью и может стать источником ее распространения. Наша совместная работа по реализации обещаний ликвидировать корь является более актуальной, чем когда-либо, и ее необходимо продолжать", - сказал представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Робб Батлер.

Медики предупреждают, что корь распространяется и в других странах региона. Недавно вспышки этого заболевания были выявлены в Греции, Италии и Румынии. Эксперты ВОЗ совместно со своими партнерами тесно сотрудничают с органами здравоохранения пострадавших стран в деле защиты населения от кори и других инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцины.

В 2016 году в Европейском регионе было зарегистрировано менее шести тысяч случаев кори, а 33 страны добились полной ее ликвидации. Тем не менее, крупные вспышки кори в некоторых странах в 2017 году обратили эту позитивную тенденцию вспять. В этой связи в ВОЗ призвали активизировать усилия по вакцинации детей во всех странах региона.

Как ранее сообщал "МедОбоз", в Украине зафиксировали еще одну смерть от опасного инфекционного заболевания - кори.