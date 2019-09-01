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Назван ранний симптом опасной болезни

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Постоянная усталость может быть признаком диабета. Ее могут провоцировать не только стрессы и тяжелая работа, но и высокий, а также низкий уровень глюкозы в крови.

Об этом сообщают специалисты The Global Diabetes Community. По их словам, усталость может быть результатом дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

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"Когда не хватает инсулина или он работает неэффективно, сахар не попадает в клетки. То есть, последние не получают необходимую им энергию. В результате человек чувствует усталость", – отметили специалисты.

Также симптомами диабета могут быть колебания веса, сухость во рту, жажда, плохо заживающие раны, а также сонливость или наоборот бессонница.

Назван ранний симптом опасной болезни

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали продукт, спасающий от рака и диабета.

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Тег
диабет
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