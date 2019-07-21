Назван простой способ хорошо выспаться

Быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 40-43 градуса по Цельсию.

К такому выводу пришли исследователи из университета Техаса, передает Medicalxpress.

Вместе с коллегами американские ученые проанализировали более пяти тысяч исследований, касающихся влияния на сон теплой и горячей воды.

Сон

Так была определена оптимальная температура воды. Водные процедуры за полтора часа до сна помимо прочего увеличивают скорость засыпания, в среднем, на десять минут.

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