Мужчина, который пытался заминировать мост метро, Алексей Белько, признался во время допроса, что употреблял наркотики. Это было опиоидное анальгетическое (обезболивающие) средство – налбуфин.

Он воздействует на высшие отделы головного мозга, тем самым нарушая передачу болевых импульсов между нейронами на разных уровнях ЦНС. OBOZREVATEL удалось узнать, что еще являет собой этот препарат.

Налбуфин имеет успокаивающий эффект, который вызывает сужение зрачков, угнетает условные рефлексы и стимулирует рвотный центр.

Налбуфин: что известно о веществе, которое принимал "минер" моста Метро в Киеве

Показания

Препарат назначают при болевом синдроме средней или сильной интенсивности (4-10 баллов по VAS – визуальной аналоговой шкале), в качестве дополнительного средства при анестезии, а также для уменьшения боли во время перед- и постоперационных периодов, родов.

Противопоказания

У налбуфина есть множество противопоказаний, в том числе его нельзя принимать в период беременности и кормления грудью, в состоянии алкогольного опьянения, при психозе и детям младше 18 лет.

Способ применения и дозы

Раствор вводится внутривенно или внутримышечно. Дозировка должна соответствовать степени боли, a также состоянию пациента. Доза и частота введения должны очень тщательно рассчитываться доктором для избежание развития передозировки, зависимости.

Рекомендованная доза для обезболивания – 0,15-0,3 mg/кг. Максимальная, которую можно использовать в течение суток, – 2,4 mg/кг. В редких случаях требуются более высокие дозы.

Передозировка

Во время передозировки нужно внутривенно вводить налоксон. При необходимости используют средства, повышающие артериальное давление, пациенту подается кислород, проводится дезинтоксикационная, а также симптоматическая терапия.

Побочные эффекты

Наиболее часто у пациентов наблюдались седативные реакции. На фоне применения лекарства могут появляться спазмы в животе, сонливость, тошнота, головокружение, головная боль, потливость, депрессия, спутанность сознания, нарушение зрения, рвота, тахикардия, невротические реакции, нарушений речи, крапивница, a также изменение настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на мосту Метро 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу и грозился взорвать сооружение.

Через несколько часов преступника удалось задержать правоохранителям – в сеть попало полное видео спецоперации.

Во время допроса Белько признался, что последнюю неделю колол себе наркотики, а в авто у него было оружие и патроны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что намерен взять на поруки задержанного.

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