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/Болезни и лечение

Найден способ победить смертельную болезнь у детей

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Прогрессирование смертельного генетического заболевания, часто поражающего детей, может быть остановлено с помощью белка саркоспана.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет "Лента.ру". Они выяснили, что повышенный уровень саркоспана улучшает функцию сердца, что предотвращает раннюю смерть от мышечной дистрофии Дюшенна.

Это заболевание вызвано мутациями в гене, который кодирует белок дистрофин, играющий важную роль в сокращении скелетных, дыхательных и сердечных мышц и их развитии.

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Найден способ победить смертельную болезнь у детей

Иллюстрация

Хотя некоторые виды лечения позволяют предотвратить деградацию мышц, с возрастом увеличивается риск сердечной недостаточности. Пациенты, как правило, доживают лишь до 20-30 лет. Однако, теперь ученые нашли выход.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вандербильта в США разработали новый метод регенерации трансплантируемых легких, который поможет спасти пациентов, страдающих от заболевания дыхательной системы в терминальной стадии.

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Место
США
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