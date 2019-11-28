Регулярное голодание уменьшает риск сердечной недостаточности и повышает возможность прожить дольше.

К такому выводу пришли две группы американских ученых, передает MedicalXpress. В первом исследования участвовали около 2 тыс. человек после катетеризации сердца.

Ученые наблюдали за ними на протяжении четырех лет. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание. Выяснилось, что смертность среди них была на 45% ниже.

Найден эффективный способ прожить дольше Иллюстрация

Во втором исследовании специалисты проанализировали данные о тех же пациентах, чтобы проверить, как голодание влияет на сердечную активность. Оказалось, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71% реже.

Как сообщал OBOZREVATEL, своевременное лечение метаболического синдрома, при котором у пациентов наблюдается высокое кровяное давление, избыток сахара в крови, накопление жира в брюшной полости и высокий уровень холестерина, убережет от преждевременной смерти.

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