На западе Украины вспыхнуло опасное заболевание: привлекли Нацгвардию

Вблизи села Кавское Стрыйского района на Львовщине был зафиксирован падеж скота из-за возбудителя африканской чумы свиней.

Чтобы не допустить распространения эпидемии, с 19 августа на ветеринарно-полицейские посты привлекли Нацгвардию, сообщает ее пресс-служба.

Отмечается, что гвардейцы несут службу на постах, которые обустроены при въезде в эпизоотический очаг. Вместе с ними круглосуточно дежурят полицейские и сотрудники управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Африканская свиная чума опять проявилась в Украине Иллюстрация

Кроме того, во Львовской ОГА состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в 3 км зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины отправило в Демократическую Республику Конго 250 украинских миротворцев без важных прививок. Выяснилось, ведомство не смогло закупить вовремя вакцины от брюшного тифа, холеры, легочной чумы и менингита.

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