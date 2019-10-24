На Закарпатье вспышка дифтерии: медики забили тревогу

В Ужгороде возросло количество студентов, заболевших дифтерией. За помощью обратились уже 15 человек. Все они учатся на медфакультете украинского вуза.

Медики уже бьют тревогу из-за нехватки вакцины. Об этом сообщает ТСН.

По словам врачей, наибольшее беспокойство вызывает то, что в больнице осталось лишь восемь ампул сыворотки. Ее необходимо вводить обязательно, потому что она нейтрализует токсин. Той же дозы, что осталась, хватит разве что на одного тяжелобольного.

Диагнозы пациентов уже клинически подтверждены. Врачи считают, что иностранцы подхватили болезнь в Украине, ведь штамм, который высеяли в лаборатории, ходит именно здесь.

"Эти студенты находятся в Украине уже более месяца. Инкубационный период дифтерии в среднем это десять дней, поэтому никакого завезенного случая дифтерии здесь нет", – отметил инфекционист Виктор Петров.

В то же время главный врач Инфекционной больницы Ужгорода подозревает, что дифтерию студенты привезли из Индии. Медик уверен, что человек может быть переносчиком дифтерии и не знать об этом и полгода.

Все больные находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.

Дифтерия - это острая бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и зева, характеризуется тяжелыми осложнениями. С начала у больного выражена острая интоксикация, температура повышается до 38°-40°С, возникает слабость, головная боль, кожные покровы бледнеют, появляется сонливость. Воспаляются и краснеют слизистые оболочки зева и гортани, возникает боль в горле, першение, усложнено глотание, появляется кашель, голос становится осиплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения предупредило, что с приходом осени и началом учебного года в Украине может появиться риск роста эпидемии кори.

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