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/ Болезни и лечение

Не обработали рану: на Тернопольщине ребенок попал в реанимацию из-за царапины

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На Тернопольщине 5-летний ребенок заболел на столбняк после того, как получил неглубокую рану в результате падения.

Об этом сообщило местное издание "20 хвилин". Детский врач-инфекционист, эксперт управления здравоохранения обладминистрации по направлению "Инфекционные болезни" Ольга Дивоняк рассказала, что пациент около 20 дней находится на лечении в реанимации.

Уточняется, что ребенок из деревни не был вакцинирован. Его состояние тяжелое, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"Ребенок упал, у него была рана, которую не обработали. В этом случае рана была незначительной и трудно говорить, что можно было там увидеть входные ворота инфекции... Именно этот ребенок имел мелкие царапины, однако клиника здесь типична для столбняка", – сказала врач.

Основные симптомы, с которыми ребенка направили в областную больницу – это повышенная температура, судороги, подергивания конечностей, тризм жевательных мышц. Сразу ребенку ввели иммуноглобулин и провели симптоматическое лечение.

"Сейчас оптимальным лечением является введение иммуноглобулина, сыворотка сейчас не является необходимой", – отметила заместитель главного врача областной детской больницы Алла Филюк.

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Темы
Здоровье Детские инфекционные болезни
Место
Украина Тернополь
Теги
дети болезнь прививка
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