Весила 29 кг! На Прикарпатье студентка умерла от анорексии

В городе Богородчаны Ивано-Франковской области 19-летняя студентка, весившая 29 килограмм, умерла от анорексии.

Девушка до последнего не признавала, что больна, и отказывалась от еды и лечения. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она имела очень маленький вес при росте 168 сантиметров. При этом 4 из 29 кг уже были так называемыми белковыми отеками. В таком состоянии дочь родители привезли в специализированную клинику на Киевщине. Врачи сразу предупредили, что при такой анорексии выживают единицы.

На Прикарпатье студентка умерла от анорексии (иллюстрация) bioresonance.com

"Она абсолютно отказывалась от глюкозы, от сладкого. Она продолжала себя ограничивать и ничего не есть. Только перед реанимацией спросила, можно ли конфету. То есть, она уже испугалась", – рассказала директор Центра терапии расстройства пищевого поведения Валерий Патонич.

Девушку лечили несколько недель. Врачи отметили первый успех – пациентка набрала несколько килограмм, однако спасти ее так и не удалось.

Врачи рассказали, что студентка была веганом и ела одни фрукты. "В процессе похудения организм забирает белок с самого себя, ест самого себя", – отметила Патонич.

Одноклассница умершей рассказала, что та не стремилась к модельным параметрам. Впервые к диете девушку якобы подтолкнула сыпь на лице. Переход на питание без острого, соленого, сладкого кожу улучшил. Но вскоре из ее рациона начали исчезать и другие продукты, в частности мясо.

"В школе она делала это контролируемо. Утром завтракала дома. На перекус были орешки, сухофрукты. Иногда шла в столовую с нами, где ела то, что и мы, просто без мяса. Наверное, отказываться от всего остального она начала уже тогда, когда поступила в университет", – поделилась знакомая.

Отмечается, что на расстоянии от родителей за считанные месяцы девушка похудела более чем на 10 кг.

Анорексия – это расстройство пищевого поведения, главный симптом которого – критическое снижение массы тела, потеря аппетита. Преимущественно поражает девушек и женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве под видом таблеток для похудения продавали препараты с психотропными веществами, вызывающие анорексию.

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