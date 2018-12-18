На Одесщине от кори и ОРВИ умерли маленькие дети

В Одессе зарегистрирован летальный случай у ребенка возрастом 1,3 года от осложнений кори, а в той же области — от острой респираторной инфекции умер младенец.

Как сообщило госучреждение "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины", заболеваемость корью в регионе остается на высоком уровне: интенсивный показатель в 2,8 раза превышает прошлогодний, пишет "Интерфакс-Украина".

Один из умерших детей не был привит против кори в связи с временными противопоказаниями.

У второго скончавшегося младенца возрастом до 1 года лабораторно подтвержден коронавирус, родители с ребенком за медицинской помощью не обращались.

В Украине растет заболеваемость корью и ОРВИ

Отмечается, что по данным мониторинга вирусологических исследований, в Одесской области наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа (A/H3N2 и А/H1N1-пандемический) и не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области грипп стал причиной смерти 9-летней девочки — она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи. Позже в Харькове от гриппа скончалась 62-летняя женщина.

Как известно, в Украине также постепенно растет количество людей, которые заболели корью. При этом в Минздраве отметили, что в 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий.