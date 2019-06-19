На Луганщине после купания в озере отравились десятки людей: все детали

На Луганщине в Рубежном 18 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

Полиция начала выяснение обстоятельств. Так, пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook сообщила, что информация о госпитализации людей поступила правоохранителям около 22:00 часов вечера во вторник, 18 июня. Из 18 госпитализированных 15 – это дети.

"По предварительной информации, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания. В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказала она.

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18 человек отравились после купания в озере Иллюстрация

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