Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

На Луганщине после купания в озере отравились десятки людей: все детали

3.5тЧитать материал на украинском

На Луганщине в Рубежном 18 человек попали в инфекционное отделение больницы из-за отравления после купания в местном озере.

Полиция начала выяснение обстоятельств. Так, пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook сообщила, что информация о госпитализации людей поступила правоохранителям около 22:00 часов вечера во вторник, 18 июня. Из 18 госпитализированных 15 – это дети.

"По предварительной информации, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания. В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказала она.

Новости
Под Киевом девушку во время купания укусила змея

18 человек отравились после купания в озере

18 человек отравились после купания в озере

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, вода в реках Черкасчины и на побережье Одесской области окрасилась в зеленый цвет из-за размножения опасных цианобактерий, что произошло в результате жары и человеческой халатности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И зачем об этом сообщать?))))))))))))))))))))18 человек и уже...дома практически все
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины