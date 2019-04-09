Мужчина подхватил паразита, который сделал его ногу гигантской

Житель Пакистана был вынужден бросить работу и зависеть от своих родственников, чтобы они обеспечили ему необходимый уход. Уже 2 года Мухаммед Муштак страдает от слоновой болезни, вызванной паразитарной инфекцией, которая не дает лимфатической системе отводить из тканей нежелательную жидкость и токсины. Это привело к тому, что левая нога за последние два года увеличилась в десять раз по сравнению с нормальным размером. Теперь она весит около 150 кг.

Уплотнение, вызванное укусом комара, спустя 3 месяца начал быстро расти. Мухаммед стыдился этого и никому не показывал, пока отек не стал настолько большим, что больше нельзя было его скрывать.

Муштак прикован к постели из-за своей гигантской ноги и умоляет врачей ампутировать конечность. Местный врач утверждает, что операция по ампутации ноги может быть смертельной и привести к потере крови.

Мухаммед тяжело переносит то, что зависит от близких в удовлетворении своих естественных потребностей. Гигантская нога в сочетании с его малоподвижным образом жизни привела к увеличению веса больного до 298 кг.

Мужчина в отчаянии обращается к своему правительству с просьбой заплатить за его посещение другого медика, даже если единственным способом лечения будет ампутация.

Слоновая болезнь или филяриоз - заболевание, которое наиболее распространено в странах тропического пояса. Болезнь, вызванная паразитической нематодой, приводит к застою лимфы и сопровождается отеками, аномальным расширением частей тела.

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