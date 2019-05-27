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/Болезни и лечение

Мужчина переборщил с чаем и попал в больницу

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Мужчина был госпитализирован после 14 дней регулярного употребления солодкового чая, что вызвало резкое повышение кровяного давления до опасного уровня.

84-летний мужчина пил солодковый чай дважды в день, и из-за этого пережил гипертонический криз. Ему пришлось провести две недели в больнице.

Пожилому пациенту уже давно был поставлен диагноз "гипертония" и выписано соответствующее лечение, которое успешно помогало держать кровяное давление в норме. Но мужчина решил поэкспериментировать с народными средствами и стал принимать вместо лекарств самодельный напиток. В итоге он оказался на больничной койке с систолическим артериальным давлением в 210 мм рт. ст.

Все, что выше 180 единиц, известно как гипертонический криз, который очень опасен для жизни.

Мужчина не догадывался, что в его ухудшении здоровья виноват чай из солодки (лакрица), которым он интенсивно "лечился".

Чай из корня солодки

Чай из корня солодки

После сдачи анализов также оказалось, что у пациента был очень низкий уровень калия.

"Чрезмерное количество некоторых растительных продуктов может иметь вредные побочные эффекты", - предупредил доктор Жан-Пьер Фалет.

"Продукты, содержащие экстракт корня солодки, могут повышать кровяное давление, вызывать задержку воды в организме и снижать уровень калия при избыточном потреблении", - сказал медик изданию Daily Mail.

Врачи пристально следили за состоянием своего немолодого пациента и давали ему необходимые медикаменты. Состояние значительно улучшилось уже через сутки правильного лечения.

После детальной беседы мужчина признался врачам, что перед гипертоническим кризом ежедневно употреблял домашний экстракт корня солодки.

Мужчина не пил чай из солодки все время нахождения в медицинском учреждении и его кровяное давление постепенно пришло в норму.

Его отправили домой, и прописали несколько дополнительных препаратов к уже выписанным ранее.

Больше мужчина не экспериментировал со своим здоровьем и стал регулярно обследоваться. Его врач отметил, что теперь пациент чувствует себя хорошо.

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Антоненко Алена
Антоненко Алена
Cпaси6о тем, ктo пoказaл мне cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁28bssa Пpоcтo пройдя опрoс пoлучилa почти полyгодoвyю зарплaтy)) Пoльзуйтecь, пока eще еcть возмoжноcть=)
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