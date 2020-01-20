Мужчина изобрел "идеальную диету" и поверг ею всех в шок

В Великобритании мужчина в попытках предотвратить осложнения сахарного диабета перешел на уникальный тип питания, которым дал повод сомневаться в своей адекватности.

Историю его борьбы за здоровье опубликовал The Guardian.

Отмечается, что Эндрю Майерс услышал диагноз "диабет" в возрасте 40 лет, после чего всерьез решил заняться собой, начал бегать, есть овощи, но все равно тяга к сладкому, жареному, острому была сильнее.

Потребительское общество, системы скидок, изобилие продуктов, заставляющие покупать больше, чем нужно, с возможностью доставки на дом, - все это он назвал причиной, почему не мог прекратить поглощать вредную пищу.

В итоге это привело к тому, что за следующие 10 лет мужчина пережил пять приступов пневмонии, обзавелся проблемами с половой функцией, язвами на ногах, и в целом стал уязвим перед каждой инфекцией.

Угроза лишиться зрения или ног стала совсем реальной.

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Постепенно диабетик прекратил есть вредную пищу на людях или покупать ее, но все равно не мог сдержаться, если видел недоеденные блюда, доедал их втайне от всех, пока не решил полностью перейти на такое питание.

Эндрю прекратил посещать магазины и заказывать еду на дом, питался лишь тем, что находил. Это могли быть остатки салатов из ресторана, кусочек пиццы в коробке у мусорки, креветки и овощи на дне мисок в закусочных и т.д.

По его словам, таким образом он выступает против индустрии, пропагандирующей переедание, но в то же время и ограничивает рацион, благодаря чему действительно стал здоровее, - он называет этот тип питания лучшей диетой в своей жизни.

"Моя мама была в ужасе. Мой врач был обеспокоен. Они не просто опасались, что я подцеплю какую-нибудь ужасную инфекцию. Они беспокоились о моем психическом здоровье — это не то, что делали приличные люди", - рассказывает мужчина.

Напомним, ранее психиатр предложил очень неожиданный, но простой способ лечения депрессии.

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