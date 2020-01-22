Мутирует? Появились пугающие данные о новом коронавирусе из Китая

Смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

Об этом предупредил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин, передает ВВС. "Хотя путь передачи вируса еще не полностью изучен, существует вероятность его мутации и риск дальнейшего распространения эпидемии", – сказал он.

Коронавирус в Китае ВВС

В настоящее время имеется 440 подтвержденных случаев заражения этим вирусом, скончались уже девять больных. Он распространился на несколько китайских провинций, а также за рубежом, в том числе в США, Таиланд и Южную Корею.

Власти Китая признали, что страна сейчас находится на "самой критической стадии".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина призвала украинцев не паниковать в связи с появлением нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

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