Мучилась три дня: укус комара убил молодую девушку

В Таиланде 25-летняя стюардесса умерла от лихорадки денге после укуса комара. Она боролась с болезнью три дня.
Семья девушки обратилась в больницу с одними и теми же симптомами: сильной лихорадкой и головной болью. Об этом пишет Life.
Передалась лихорадка через укус комара, которые размножились в Таиланде из-за сезона дождей. У девушки болезнь вызвала внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.
Смерть стюардессы потрясла ее родных и любимого.
"В 9:10 утра 29 июля 2019 года я потерял свою вторую половинку навсегда. Покойся с миром. Я люблю тебя. Давай встретимся в снах. Нам ещё так много нужно обсудить. Не прощаюсь", – написал парень погибшей.
Погибшая
FB Apitchaya Jareondee
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач объяснил опасность укусов комаров и запретил расчесывать поврежденное место.
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