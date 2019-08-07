Мучилась три дня: укус комара убил молодую девушку

В Таиланде 25-летняя стюардесса умерла от лихорадки денге после укуса комара. Она боролась с болезнью три дня.

Семья девушки обратилась в больницу с одними и теми же симптомами: сильной лихорадкой и головной болью. Об этом пишет Life.

Передалась лихорадка через укус комара, которые размножились в Таиланде из-за сезона дождей. У девушки болезнь вызвала внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.

Смерть стюардессы потрясла ее родных и любимого.

"В 9:10 утра 29 июля 2019 года я потерял свою вторую половинку навсегда. Покойся с миром. Я люблю тебя. Давай встретимся в снах. Нам ещё так много нужно обсудить. Не прощаюсь", – написал парень погибшей.

Погибшая FB Apitchaya Jareondee

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач объяснил опасность укусов комаров и запретил расчесывать поврежденное место.

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