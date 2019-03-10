Можно даже при ожирении: назван продукт, спасающий от диабета

Малина поможет снизить уровень глюкозы у людей в преддиабетном состоянии и замедлить течение болезни у диабетиков.

К такому выводу пришли исследователи из Технологического института Иллинойса, сообщает EurekAlert. Влияние ягод на здоровье человека проверили на группе добровольцев.

Всех участников разделили на две группы: с диабетом 2 группы и предрасположенностью к диабету. Пациентам предлагали съесть разное количество замороженных ягод.

Малина diabetik.guru

Как выяснилось, малина заменяет собой часть инсулина, который требуется больным для контроля уровня глюкозы в крови. Этот эффект полезен для людей с избыточным весом, которым обычно запрещают включать в рацион фрукты и ягоды из-за высокого содержания в них сахара.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что употребление определенных фруктов, таких как красная малина, может привести к снижению уровня глюкозы с признаками улучшения реакции на инсулин. При этом, есть ягоды советуют ежедневно.

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