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Константин Косяченко
Константин Косяченко
Заведующий кафедрой организации и экономики фармации в Национальном медицинском университете имени А.А. БогомольцаВсе статьи автора

Можна трохи погуляти за рахунок майбутніх покійників?

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Потрапило на очі. Якийсь "Урочистий прийом консультування з ВІЛ/СНІДУ та підтримка інституцій", що проходив вчора в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Боротьба з цією небезпечною хворобою - важлива. Але я хотів сказати про інше. Учасники прийому, які викладують фото та селфі з в.о.Міністра ОЗ, чи думали ви, скільки коштує проведення такого заходу в подібному місці?

Може, направили б ці кошти на реальну боротьбу зі СНІДом?

Чи, говорячи словами Лінчевського, "вони все одно всі помруть" і тому можна трохи погуляти за рахунок майбутніх покійників?

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Автор
Константин КосяченкоКонстантин Косяченко
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеМіністерство охорони здоров’я
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