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/ Болезни и лечение

Может вызвать даже рак: установлена опасность работы по сменам

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Сменная работа способствует возникновению стресса, а также краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем, таких, как болезнь сердца, диабет и рак.

Группа ученых из Института стресса при Стокгольмском университете во главе с профессором психобиологии Йораном Кеклундом провела анализ трех разных схем сменной работы: традиционной, постоянной, но при этом укороченной на два часа в неделю, и индивидуальной, передает SVT.

Результаты показали, что работающие по разным схемам испытывают практически одни и те же проблемы. На основании этого ученые констатировали отсутствие или едва заметное присутствие различий между этими схемами с точки зрения вызываемого стресса, усталости, воздействия на здоровье, а также баланса между личной жизнью и работой.

Сменная работа

Сменная работа

24 канал

При этом авторы исследования пришли к выводу, что определяющим фактором возникновения стресса, нарушений сна и здоровья в целом являются условия труда.

Так, они отметили, что для хорошего самочувствия работающих посменно благоприятными предпосылками могут быть суточная норма отдыха свыше 11 часов, укороченная смена, запрет на работу более двух-трех ночных смен подряд, регулярные перерывы в работе, а также укомплектование сменного персонала людьми, обладающими необходимыми качествами для такой формы труда.

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"Наше исследование показало важность принятия во внимание того обстоятельства, что рабочая нагрузка и высокий уровень стресса на рабочем месте являются факторами, препятствующими полноценному восстановлению", - отметил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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