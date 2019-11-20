Мог лишиться пениса: прогулка по озеру чуть не убила мужчину

32-летний британец Джеймс Майкл заразился страшной инфекцией во время прогулки по озеру Малави в юго-восточной Африке.

Так, он плавал на каноэ в то время, как в его половый орган забрался червь и отложил там яйца, пишет The Sun.

Сначала у мужчины появилась несвойственная ему усталость, а затем – крупная сыпь на спине и руках. В результате, анализы показали, что британец заразился тропической инфекцией – шистосомозом.

Джеймс Майкл The Sun

Болезнь атаковала его позвоночник, из-за чего спустя год после заражения Джеймс Майкл потерял способность ходить. У мужчины возникли проблемы с пищеварением и понос. Поскольку британец не мог пользоваться туалетом, ему установили катетер.

В итоге, врачам удалось уничтожить инфекцию в его организме и он пошел на поправку.

Джеймс Майкл The Sun

Джеймс Майкл The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петербурге (Россия) мужчина засунул в прямую кишку огромный фаллос, а затем обратился в больницу. Врачам еле удалось спасти его.

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