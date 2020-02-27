Минздрав опроверг коронавирус у украинки в Италии: что известно

Сообщения о том, что украинка заразилась коронавирусом в итальянском городе Кремона, не соответствуют действительности. Ведь поскольку результаты ее анализов еще не получены, случай нельзя считать подтвержденным.

Об этом в ходе брифинга 27 февраля заявил главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с тем он признал, что 26-летняя девушка действительно заболела, однако заверил, что угрозы ее жизни нет.

"Сегодня самая большая проблема в Италии. Есть подозрение на случай коронавируса у украинки. Состояние здоровья у нее не критическое, угрозы жизни нет", – подчеркнул Ляшко.

Коронавирус "Украинская правда"

Впрочем в целях предосторожности он призвал украинских граждан пока воздержаться от путешествий в те страны Европейского союза, где уже зафиксированы случаи смертельно опасной болезни.

"Мы еще раз напоминаем всем украинцам, что на этот период, когда происходит распространение или увеличение количества случаев в странах европейского региона, если есть такая возможность – просьба воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована передача коронавирусной инфекции. С целью защиты своего здоровья и в дальнейшем для того, чтобы исключить завоз на территорию нашей страны коронавирусной инфекции", – предостерег главный санврач Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первым о заражении украинки заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли. По его словам, девушка почувствовала себя нехорошо после нескольких дней отдыха в небольшом городке на побережье Чиленто, глубокой провинции Салерно.

Позже информацию подтвердили в МИД Украины. Вместе с тем, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев уточнил, что положительный результат на коронавирус у девушки должна еще окончательно подтвердить клиника "Спалланцани" в Риме.

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