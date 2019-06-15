"Меня чуть не убила корь": украинка шокировала сеть душераздирающей историей

Украинка Мария Рудько шокировала сеть своим рассказом о том, как ее недавно чуть не убила корь. Причем, киевские врачи выбрали достаточно экзотичный способ ее спасения.

Она сообщила на своей странице в Facebook, что в ее медкарте имеется запись о том, что женщина якобы переболела корью в возрасте 9 месяцев. Однако, в реальности все оказалось по-другому.

"При первой возможности идите натощак в ближайшую лабораторию проверить, что там у вас по антигенам, если надо вакцинируйтесь – Минздрав закупил достаточно качественной вакцины. Потому что в инфекционном боксе не прикольно. В реанимации не прикольно. О возможных осложнениях почитайте сами. Неделю не есть и не спать тоже не айс. Мне еще долго будет не прикольно", – написала она.

Юлия Рудько Ее страница в Facebook

Как выяснилось сначала врачи несколько дней подряд не позволяли сбивать температуру в 40 градусов, назначили гомеопатические горошинки под язык, чуть-чуть мышьяка и воск с яйцом на грудную клетку.

Когда данная терапия не принесла ожидаемого результата, женщину увезли в инфекционное отделение больницы №9.

"В первый день мне сделали укол от температуры в 7 вечера и до утра никто не заходил и не интересовался, как я и помог ли укол. А температура росла себе, кнопки вызова медсестры не было, как и никого на посту, дальше были судороги, страшно, не помню, реанимация (там меня неделю спасали, за что я очень благодарна). Из реанимации меня выписали в ту же больницу, и я поинтересовалась, как звать на помощь и почему нет кнопки, на что мне прокричали что "будет Европа, будет и кнопка! Вот Зеленский ...", – рассказала Мария.

Данная история вызвала ажиотаж в сети. Пользователи посочувствовали женщине. "Боже, какой ужас!", "Как страшно читать!" – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 70% всех случаев заболевания корью в Европе были зафиксированы в Украине.

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