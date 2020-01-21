Смертельный вирус из Китая: медики рассказали, как от него защититься

Последние недели сообщения о новом коронавирусе в Китае не дают покоя ни медикам, ни пациентам. Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу уже опубликовало обращение к украинцам с предупреждением об опасности заражения опасной инфекцией.

По последним данным, подтвержден уже 291 случай инфицирования новым опасным вирусом 2019-nCoV, который, к тому же, способен передаваться от человека к человеку.

Как известно, коронавирус уже унес жизни четырех человек и вакцины против него пока нет, хотя исследователи и работают над ее разработкой. Пока же медики рекомендуют придерживаться нескольких важных профилактических мер, чтобы уберечь себя от инфицирования, передает ChinaDialy.

Количество зараженных уже исчисляется сотнями Дело

Носите медицинскую маску

Каждый раз, выходя из дома, надевайте медицинскую маску – она поможет вам защититься от инфицирования и предотвратит распространение вируса вами, если вы уже инфицированы. Следите, чтобы аксессуар плотно прикрывал одновременно рот и нос.

Не забывайте, что маску необходимо периодически менять. Оптимальный интервал времени для замены – 1,5-2 часа.

Прикрывайте рот салфеткой

Всегда прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком или салфеткой, когда кашляете или чихаете, а после использование сразу выбросите ее в урну или смойте в уборной, и хорошенько вымойте руки (если такой возможности нет, обработайте антисептиком).

Опять же, это незамысловатое правило хорошего тона предотвратит распространение вируса среди окружающих.

Не забывайте мыть руки

Не секрет, что руки нужно мыть каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы, перед едой, после уборной или контакта с животными и т.д. В период же эпидемий это несложное действие поможет вам снизить риски заражения в несколько раз.

Так, мойте руки с мылом под проточной водой не меньше 15 секунд.

Поддерживайте иммунитет и регулярно тренируйтесь

Помните, что ваш главный защитник от вирусов – ваш иммунитет. Именно он первым принимает удар и отчаянно сражается с источником заболевания. Потому ваша задача – всячески его поддерживать.

Самый просто способ укрепить защитные силы организма – регулярные физические нагрузки. Пешие прогулки на свежем воздухе, пробежки, йога и прочие тренировки улучшают адаптивные функции организма, разрабатывают органы дыхания, нормализуют кровообращение и способствуют образованию в теле особых клеток, которые стойко противостоят вирусам и бактериям.

Помимо все вышеперечисленных рекомендаций, врачи также советуют:

– Избегать людных, тем более плохо вентилируемых, мест (аэропорты, вокзалы и т.д.);

– Регулярно проветривать жилые помещения и офисы;

– Избегать контакта с людьми, у которых есть признаки инфицирования;

– Не откладывать визит к врачу, если вы ощутили недомогание или признаки заражения (температура, насморк, кашель и т.д.);

– Употреблять в пищу только полноценно термически обработанные продукты;

– По возможности исключите контакты с дикими и дворовыми животными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса.

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