Мать отказалась прививать и заразила детей: во Львове от кори умер 2-летний ребенок

Во Львове от кори умер ребенок из Мостисского района.

Об этом сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, пишет Укринформ. Мальчику было 2 года 11 месяцев.

“Ребенок заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы”, - отметил Когут.

Корь

По его словам, у младшего мальчика корь дала ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.

Как установили в Лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.

Организация объединенных наций предупреждает, что с начала 2019 года в Украине корью заболели 30 500 человек, в том числе 17 000 детей. За этот же период от кори скончались 11 человек.

"Корь в 6 раз заразнее гриппа. Вы можете остановить корь! Делайте прививки от кори!" - пишет ООН в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта стало известно, что на Ривненщине от кори умер 9-летний ребенок.

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