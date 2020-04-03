"Лучшее лекарство от коронавируса": тысячи врачей подтвердили наиболее эффективный препарат

Малярийный препарат гидроксихлорохин является лучшим лекарством от Коронавирус, доступным в настоящее время.

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Об этом свидетельствуют данные международного опроса тысяч врачей, передает DailyMail.

Так, из 6200 опрошенных врачей из 30 стран большинство (37%, – Ред.) заявили, что данный препарат "наиболее эффективная терапия" вируса.

Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на отсутствие доказательств того, что какое-либо лекарство, из существующих в мире, может предотвратить или вылечить болезнь.

Впрочем, в условиях нарастающего кризиса врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на назначение перспективного препарата пациентам с COVID-19.

Гидроксихлорохин DailyMail

А вот Великобритания помешала клиницистам выделять гидроксихлорохин - форму хлорохина - до завершения клинических испытаний.

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения сказал: "В Великобритании уже проводятся клинические испытания, чтобы оценить, подходят ли существующие лекарства, в том числе и гидроксихлорохин, для лечения COVID-19".

"До тех пор, пока у нас нет четких и убедительных доказательств того, что эти методы лечения являются безопасными и эффективными, их следует использовать только в рамках клинических испытаний. Люди должны продолжать следовать советам NHS и оставаться дома", – заявил он.

Хлорохин (CQ), известный как Арален, и аналог гидроксихлорохина (HCQ), известный как Плаквенил, являются хорошо известными лекарственными средствами. Они прописаны для лечения ревматоидного артрита и волчанки еще с 1940-х годов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавируса COVID-19.

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