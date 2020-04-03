Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

"Лучшее лекарство от коронавируса": тысячи врачей подтвердили наиболее эффективный препарат

3.8т
Читать материал на украинском

Малярийный препарат гидроксихлорохин является лучшим лекарством от Коронавирус, доступным в настоящее время.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом свидетельствуют данные международного опроса тысяч врачей, передает DailyMail.

Так, из 6200 опрошенных врачей из 30 стран большинство (37%, – Ред.) заявили, что данный препарат "наиболее эффективная терапия" вируса.

Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на отсутствие доказательств того, что какое-либо лекарство, из существующих в мире, может предотвратить или вылечить болезнь.

Впрочем, в условиях нарастающего кризиса врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на назначение перспективного препарата пациентам с COVID-19.

Гидроксихлорохин

Гидроксихлорохин

DailyMail

А вот Великобритания помешала клиницистам выделять гидроксихлорохин - форму хлорохина - до завершения клинических испытаний.

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения сказал: "В Великобритании уже проводятся клинические испытания, чтобы оценить, подходят ли существующие лекарства, в том числе и гидроксихлорохин, для лечения COVID-19".

"До тех пор, пока у нас нет четких и убедительных доказательств того, что эти методы лечения являются безопасными и эффективными, их следует использовать только в рамках клинических испытаний. Люди должны продолжать следовать советам NHS и оставаться дома", – заявил он.

Хлорохин (CQ), известный как Арален, и аналог гидроксихлорохина (HCQ), известный как Плаквенил, являются хорошо известными лекарственными средствами. Они прописаны для лечения ревматоидного артрита и волчанки еще с 1940-х годов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавируса COVID-19.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
карантин лекарства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Болезни и лечение

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости