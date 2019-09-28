"Летающие крысы": Супрун рассказала об опасных обитателях городов

Птицы, в частности, городские голуби, могут быть переносчиками ряда инфекций, которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом и аллергиков.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Как отметила она, голубей не зря называют "летающими крысами".

В целом птицы и их помет могут быть источником распространения около 60 болезней. Супрун подчеркнула, что часто они являются лишь резервуарами для грибков и патогенных микроорганизмов.

Иллюстрация Reddit

В таком случае сами птицы могут не болеть этими болезнями, выглядеть вполне здоровыми и с первого взгляда не составлять никакой угрозы здоровью человека.

Болезни, которые могут передаваться человеку от птиц:

Гистоплазмоз – респираторное заболевание. Его может вызвать грибок, который растет в засохшей птичьем помете. Человек может заболеть, вдохнув воздух, в котором есть споры этого грибка. Признаки гистоплазмоза появятся примерно через 10 дней после первичного инфицирования и довольно похожи на симптомы гриппа.

Криптококкоз – это грибковая инфекция, также распространяемая через помет голубей. Особенно опасным является накопление старого помета (на подоконниках, крышах домов, на чердаках) – он является резервуаром, где грибок может сохраняться в течение двух лет. В то же время люди, имеющие крепкий иммунитет, практически не чувствительны к этому грибку.

Сальмонеллез – инфекционная болезнь, одна из самых распространенных болезней среди птиц.

Орнитоз, который может передаваться людям через пыль и наличие в нем сухих частиц помета птиц. Попугаи и голуби среди других птиц имеют один из самых высоких показателей заражения возбудителем этой болезни. Как правило, вызывает симптомы, похожие на грипп (высокая температура, головная боль, боль в мышцах).

Птичий помет и перья являются источником аллергенов. В случае контакта они могут вызвать такие симптомы, как кашель, чихание, слезотечение и головокружение.

Птичьи аллергены могут также усиливать или провоцировать симптомы у людей, больных астмой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США мужчина с онкологией умер, заразившись плотоядными бактериями после купания в водоеме. Инцидент произошел в округе Окалуса в штате Флорида.

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