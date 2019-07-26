Лекарственный каннабис: в Англии открыли доступ к препарату

24 июля 2019 года в Великобритании открылось первое медицинцкое учреждение, обеспечивающее доступ к марихуане пациентам, которым она показана.

Sapphire Medical Clinic основана группой ведущих лондонских врачей. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Терапевтическое использование марихуаны в клинике предлагается как часть комплексного ухода, который также включает в себя другие традиционные методы лечения. В состав команды входят специалисты в области неврологии, паллиативной помощи, психиатрии, гастроэнтерологии, внутренней медицины и т. д. Пациенты могут попасть в клинику по направлению врача общей практики.

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Команда Sapphire также объявила, что создаст первую общенациональную базу данных в Великобритании, в которой будет отражена реакция пациентов на лекарственный каннабис.

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Марихуана используется в лечении множества заболеваний, таких как рак, болезнь Альцгеймера, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, множественный склероз, эпилепсия, тошнота и рвота после химиотерапии, ВИЧ и депрессия.

Как сообщал MedOboz, легализация медицинского каннабиса в Украине должна ассоциироваться с лечением тяжелобольных пациентов, а не с употреблением его в качестве наркотика

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