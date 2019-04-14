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/Болезни и лечение

Легко заразиться: врач назвала три самые опасные для человека инфекции

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Такие инфекции как ботулизм, столбняк и дифтерия входят в тройку продуцентов самых мощных ядов.

Об этом рассказала врач-инфекционист Дарья Панева, передает "24 канал". Продуценты – это организмы, которые производят органические вещества с неорганических соединений.

Отмечается, что при данных заболеваниях выделяются смертельно опасные экзотоксины, которые и обусловливают характер течения болезни. Ведущим в терапии всех трех инфекций является введение специфических антитоксических сывороток.

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Дифтерийная палочка при попадании на слизистые оболочки выделяет токсин, который способствует формированию пленок в месте проникновения. После всасывания в системный кровоток она приводит к развитию отека шеи, поражения периферических нервов, сердечной мышцы и почек.

Тетаноспазмин и тетанолизин выделяются при столбняке. Они преимущественно поражают нервы, нарушая передачу сигнала между нейронами, но также влияют на центральную нервную систему и эритроциты.

Данное заболевание крайне опасно. Без адекватной терапии генерализованные формы в большинстве случаев заканчиваются смертью. Даже на фоне лечения летальность составляет 10-70%.

Ботулотоксин также чрезвычайно опасен. Достаточно 0.00003 мг внутрь, чтобы убить человека. Яд бактерия производит, "проживая" в продуктах, при кулинарной обработке которых создаются оптимальные для этого условия.

Легко заразиться: врач назвала три самые опасные для человека инфекции

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Сумской области Украины обнаружили вспышку опасной инфекции туляремии, от которой в стране пока нет вакцин и лекарств.

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Тема
Здоровье
Теги
инфекцияботулизм
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