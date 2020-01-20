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/ Болезни и лечение

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

2.4т
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В Киеве врач одной из частных клиник из-за неправильного анализа крови, сделанного известной медицинской лабораторией, поставил пациенту ошибочный диагноз "инфаркт".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевлянин Владимир Корбут. "Я воскрес", – начал свой пост он.

"Знаете, как я попал в эту историю? У меня тянуло руку, и я записался на прием к врачу, чудом на 15:00", – пояснил он.

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Из-за неправильного анализа крови киевлянину поставили диагноз инфаркт

Из-за неправильного анализа крови киевлянину поставили диагноз инфаркт

Facebook/Владимир Корбут

Мужчина рассказал, что его принял "нормальный врач", который выслушал симптомы и отнесся к нему с понимание. Кардиограмма и проверка давления не показала никаких проблем, однако когда лаборатория сообщила медику результаты анализа крови, врач, по словам Корбута, "побелел".

Он сказал, что результаты показали выработку тропонина, что свидетельствует об инфаркте миокарда. Далее доктор вызвал пациенту "скорою". Там фельдшер сделал мужчине тест, который не подтвердил опасения на инфаркт.

"Меня транспортировали на "скорой" в больницу, где оказалось, что нет у меня них*ра, и мне до инфаркта как человечеству до Марса", – добавил он.

Корбут пожаловался, что за это время успел "умереть и воскреснуть". При этом он подчеркнул, что не винит сотрудника первой клиники, который его принял.

"Как даже самый нормальный доктор может принять верное решение на основании неверного анализа?" – возмутился он.

Осторожно, в посте много нецензурной лексики!

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

"Я воскрес": известная лаборатория поставила здоровому киевлянину смертельный диагноз

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове у 19-летней девушки случился инсульт, но медики сперва лечили ее от передозировки наркотиками. В результате врачебной ошибки пациентка умерла.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Здоровье
Место
Украина Киев
Теги
клиника Добробут болезнь врачебная ошибка
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Гоша Злой
Гоша Злой
так много букв в новости)
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