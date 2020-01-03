Кровь из носа: врач назвала неожиданные причины пугающего симптома

Мало кто может сохранять спокойствие, если неожиданно носом начинает идти кровь.

Этот симптом на самом деле пугающий, ведь если носовому кровотечению не предшествовала травма, то начинаешь думать о самых страшных заболеваниях, которые он только может сопровождать.

Но на самом деле не все так страшно, как может показаться. Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, что сосуды на слизистой оболочке носа очень тонкие, поэтому привести к их надрыву могут даже незначительные сбои в организме или малозаметные внешние раздражители. И чтобы устранить это пугающее кровавое явление, достаточно найти причину и быстро ее нейтрализовать.

Носовое кровотечение может напугать даже самого отчаянного смельчака АиФ

Слишком сухой воздух в помещении

Обратите внимание, где чаще всего случается носовое кровотечение. Если в помещении, то причина скорее всего кроется в пересушенности воздуха всевозможными обогревателями.

Так, в такой среде обезвоживается не только кожа и волосы, но и слизистые оболочки, в частности, в носу. Из-за этого тонкие сосудики становятся еще более ломкими, и любое прикосновение может привести к их надрыву.

Обычно кровотечение из-за недостатка влаги в помещении выдают заложенность носа, сухость во рту или непонятное чихание.

"Чтобы спастись от неприятного симптома, установите в помещении увлажнитель воздуха или чаще орошайте его водой. А также обзаведитесь большими комнатными растениями с мясистыми листьями – они помогут поддерживать нормальную влажность", - рекомендует врач.

Перегрев

Перегрев можно заработать не только летом в жару и духоту. К нему могут привести избыток одежды, а также слишком высокие температуры на обогревателях в помещении. В любом случае это состояние приводит к повышению давления, от чего и пойдет носом кровь.

"Одевайтесь по погоде – хоть и говорят, что "пар костей не ломит", но на самом деле это такой же стресс для организма, как и переохлаждение. И не усердствуйте с синтетической одеждой – она плохо пропускает воздух, провоцируя на теле эффект сауны, и может стать причиной перегрева. Кроме того, не нагревайте помещение до слишком высоких температур, особенно в ночное время, когда вы спите", - посоветовала доктор.

Не хватает аскорбинки

Спровоцировать носовые кровотечения может и нехватка витаминов, что особенно актуально зимой или весной.

В частности, речь о витамине С. Так, даже при малейшем дефиците аскорбинки сосуды становятся более ломкими, и первыми об этом "скажут" воспалившиеся десны и периодические выделения кровавой слизи из носа. Позже, если ничего не предпринять, к этим симптомам присоединится быстрая утомляемость, раздражительность и боль в мышцах.

"Просто постарайтесь ежедневно восполнять запасы витамина С в организме. Лучшие помощники в этом – цитрусовые, квашеная капуста, лук, а также шиповник и облепиха. Если же спустя несколько дней состояние не улучшается, обратитесь к врачу – он назначит обследование и пропишет необходимые препараты или витаминные добавки", - подсказала терапевт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро справиться с носовым кровотечением.

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