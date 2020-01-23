ВОЗ дала официальное название смертельному вирусу из Китая

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертельный вирус nCoV из Китая пока не получил общеупотребительного названия, но имеет временное.

В ВОЗ его называют "новый коронавирус 2019 года", заявила в четверг, 23 января, глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний организации Сильвия Брайанд, передает "Интерфакс".

"Было решено, что... экстренный комитет может собраться и выбрать название [вирусу]. Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени. Но мы сделаем это, когда появится время", – сказала Брайанд.

"На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент", – добавила она.

Коронавирусу nCoV выбрали временное название Капитал

Как писал OBOZREVATEL, 23 января состоялось экстренное заседание ВОЗ, посвященное массовому распространению нового коронавируса.

Глава организации заявил, что пока объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой nCoV преждевременно, однако призвал собраться на следующее собрание уже 24 января.

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