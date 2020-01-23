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ВОЗ дала официальное название смертельному вирусу из Китая

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертельный вирус nCoV из Китая пока не получил общеупотребительного названия, но имеет временное.

В ВОЗ его называют "новый коронавирус 2019 года", заявила в четверг, 23 января, глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний организации Сильвия Брайанд, передает "Интерфакс".

"Было решено, что... экстренный комитет может собраться и выбрать название [вирусу]. Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени. Но мы сделаем это, когда появится время", – сказала Брайанд.

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"На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент", – добавила она.

Коронавирусу nCoV выбрали временное название

Коронавирусу nCoV выбрали временное название

Капитал

Как писал OBOZREVATEL, 23 января состоялось экстренное заседание ВОЗ, посвященное массовому распространению нового коронавируса.

Глава организации заявил, что пока объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой nCoV преждевременно, однако призвал собраться на следующее собрание уже 24 января.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус 2019-nCoV
Теги
болезнь вирус инфекция
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