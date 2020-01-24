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/ Болезни и лечение

Китай в плену смертельного коронавируса: количество жертв перевалило за 40

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От нового коронавируса nCoV в китайской провинции Хубэй умерли уже 39 человек.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщил Global Times со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 24 жертвах в этом регионе и 2 за его пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает минимум 41.

Всего число подтвержденных зараженных в Китае, по официальным данным, составило около 900 человек.

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По данным издания, все умершие в провинции Хубэй – жители города Ухань.

В Китае возросло количество жертв коронавируса

В Китае возросло количество жертв коронавируса

euronews.com

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай Ухань
Теги
вирус смерть инфекция
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