Китай в плену смертельного коронавируса: количество жертв перевалило за 40

От нового коронавируса nCoV в китайской провинции Хубэй умерли уже 39 человек.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщил Global Times со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 24 жертвах в этом регионе и 2 за его пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает минимум 41.

Всего число подтвержденных зараженных в Китае, по официальным данным, составило около 900 человек.

По данным издания, все умершие в провинции Хубэй – жители города Ухань.

В Китае возросло количество жертв коронавируса euronews.com

Как писал OBOZREVATEL:

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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