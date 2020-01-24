Смертельный вирус пришел в Европу: во Франции nCoV заболели двое человек

Во Франции в пятницу, 24 января, были выявлены первые два случая заболевания коронавирусом nCoV.

Первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй – в Париже. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен, передает France Info.

"Пациенту [в Бордо] 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился [в больницу] с симптомами 23 января. Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо в индивидуальный бокс", – сказала Бюзен.

Она отметила, что по прибытии во Францию мужчина контактировал с десятком человек.

Известно, что второй зараженный находится в индивидуальной палате в парижской больнице Bichat.

Во Франции зафиксировали коронавирус nCoV Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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