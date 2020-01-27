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Количество жертв растет: смертельный коронавирус из Китая ударил по двум новым странам

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Коронавирус 2019-nCoV, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухань, 27 января официально был зарегистрирован в двух новых странах: Шри-Ланке и Камбодже.

VOA Cambodia пишет, что первый случай заболевания подтвержден в прибрежной камбоджийской провинции Преах Сианук. Больной прилетел из Уханя.

"Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением. Все четыре человека проходят лечение или наблюдение в больнице Преа-Сианук", – говорится в сообщении.

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Семья прибыла в Камбоджу 23 января, а 25 января у 60-летнего гражданина Китая Цзя Цзиньхуа начались симптомы, похожие на признаки гриппа.

В Шри-Ланке первый случай заболевания новым вирусом был диагностирован у 43-летней гражданки Китая. Она прибыла на остров из китайской провинции Хубэй (административный центр – Ухань), который является эпицентром заболевания, передает News 1st.

"Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января. В понедельник ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус", – говорится в сообщении.

Кроме того, первый случай смерти от nCoV был зафиксирован в столице Китая Пекине, сообщаетReuters.

Умер 50-летний мужчина, который был инфицирован вирусом 22 января. До этого он посещал Ухань.

Коронавирус обнаружили в Камбодже и Шри-Ланке

Коронавирус обнаружили в Камбодже и Шри-Ланке

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 27 января Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV на мировом уровне.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
Теги
болезнь вирус
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